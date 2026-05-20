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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Sattelauflieger rutscht von Zugfahrzeug - geschätzter Sachschaden 15.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Mit einer ungewöhnlichen Situation sah sich ein 34 Jahre alter Sattelzuglenker am Mittwoch (20.05.2026) gegen 13.50 Uhr in der Benninger Straße in Beihingen konfrontiert. Während der Fahrt rutschte der Sattelauflieger von der Sattelplatte, über die er mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, nach rechts in Richtung eines Gebäudes. Dabei bog der Auflieger einen am Straßenrand stehenden Laternenmast um, der gegen das Heck eines in einer Hofeinfahrt stehenden VW prallte. Der PKW wurde hierdurch beschädigt. Der vordere Teil des Aufliegers, der vom Zugfahrzeug gerutscht ist, sitzt nun auf dem Gehweg auf Höhe eines Gebäudes auf. Mutmaßlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Unfall. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Bergung des Sattelaufliegers läuft derzeit. Die Benninger Straße ist im Einmündungsbereich zur Mundelsheimer Straße bis auf weiteres gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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