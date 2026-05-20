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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: BMW beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag (19.05.2025) zwischen 09:35 Uhr und 12:35 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Gerlingen vermutlich beim Rangiervorgang einen BMW und entfernt sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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