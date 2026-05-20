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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Bankmitarbeiterin stoppt Betrug durch falsche Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 20.04.2026 hatte eine 84-Jährige aus Bietigheim-Bissingen einen Anruf falsche Polizeibeamter erhalten. Die Betrüger machten der Frau glaubhaft, dass ihr Vermögen in Gefahr sei. In den folgenden Tagen verlangten die dreisten Täter von der Frau, sich stets an- und abzumelden bei Verlassen des Hauses. Am 08.05.2026 verlangten sie schließlich von der 84-Jährigen, bei ihrer Bank Gold zu besorgen und es einem angeblichen Polizisten zu übergeben. Dieser Aufforderung kam die Frau nach.

Als die Seniorin auf Weisung der Betrüger am 18.05.2026 abermals Kontakt mit ihrer Bankfiliale aufnahm, um Gold zu vorzubestellen, wurde die Bankmitarbeiterin misstrauisch. Sie kontaktierte den Sohn der 84-Jährigen, sodass der Betrug schließlich auffiel.

Tipps, wie Sie sich vor einem solchen Betrug schützen können, finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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