Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Motorradlenker bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 55 Jahre alter Kraftradlenker am Dienstag (19.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 07.00 Uhr in Möglingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 55-Jährige fuhr von der Schwieberdinger Straße in einen Kreisverkehr ein. Ein 31 Jahre alter Ford-Lenker wollte seinerseits von der Straße "Im Hasenkreuz" in den Kreisverkehr einfahren. Mutmaßlich aufgrund der noch tiefstehenden Sonne übersah er den Motorradfahrer zunächst. Als er ihn erkannte, bremste er sofort. Der 55-Jährige lenkte nach links, um eine Kollision zu verhindern und stürzte dabei. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

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