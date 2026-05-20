PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Motorradlenker bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 55 Jahre alter Kraftradlenker am Dienstag (19.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 07.00 Uhr in Möglingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 55-Jährige fuhr von der Schwieberdinger Straße in einen Kreisverkehr ein. Ein 31 Jahre alter Ford-Lenker wollte seinerseits von der Straße "Im Hasenkreuz" in den Kreisverkehr einfahren. Mutmaßlich aufgrund der noch tiefstehenden Sonne übersah er den Motorradfahrer zunächst. Als er ihn erkannte, bremste er sofort. Der 55-Jährige lenkte nach links, um eine Kollision zu verhindern und stürzte dabei. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 09:54

    POL-LB: Sindelfingen: Telefonbetrug durch falsche Bankmitarbeiter

    Ludwigsburg (ots) - Eine 80 Jahre alte Sindelfingerin erhielt am Montagnachmittag (18.05.2026) einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Anrufer machte der Seniorin glaubhaft, dass ihre Bank die TAN-Generatoren abschaffe und deshalb ihre EC-Karte neu programmiert werden müsse. Daraufhin führte der Betrüger die Frau mehrere Male durch das Menü des ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 17:56

    POL-LB: Holzgerlingen: Spielautomaten aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen verschafften sich am Montag (18.05.2026) zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Böblinger Straße in Holzgerlingen. Im Innern hebelten die Unbekannten zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Sachschadens am Gebäude stehen noch nicht abschließend fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren