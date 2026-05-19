POL-LB: Holzgerlingen: Spielautomaten aufgebrochen
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Personen verschafften sich am Montag (18.05.2026) zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Böblinger Straße in Holzgerlingen. Im Innern hebelten die Unbekannten zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des Sachschadens am Gebäude stehen noch nicht abschließend fest. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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