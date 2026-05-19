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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: vermeintlicher Stromableser bestiehlt Seniorinnen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (18.05.2026) trieb ein noch unbekannter Dieb zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr in einem Seniorenzentrum sein Unwesen. Der Mann klingelte an mindestens drei Wohnungen zweier Frauen und eines Mannes. Gegenüber diesen gab er sich als Stromableser aus und konnte sich so Zutritt in die Wohnungen verschaffen. Während der in der Wohnung des Mannes vermutlich auf nichts Stehlenswertes stieß, entwendete er bei den beiden Bewohnerinnen Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro, bevor er sich aus dem Staub machen konnte. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein, hat schwarzes Haar und dürfte etwa 165 bis 170 cm groß gewesen sein. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose, einem weißen Oberteil und einer ebenfalls weißen Baseball-Mütze. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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