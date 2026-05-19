POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Gröninger Straße

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter scheiterten in der Nacht zum Montag (18.05.2026) mutmaßlich bei dem Versuch, in eine Bäckerei in der Comburgstraße in Ludwigsburg einzubrechen. Ein Mitarbeiter stellte gegen 06.00 Uhr am Montagmorgen Beschädigungen an der Eingangstür fest. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Mutmaßlich am Montagmittag (18.05.2026), gegen 13.00 Uhr begab sich ...

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