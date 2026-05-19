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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Gröninger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (18.05.2026) zwischen 17:20 Uhr und 18:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren das Heck eines Hyundai Tucson in der Gröninger Straße in Ditzingen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 5352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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