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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots)

Am Montagabend (27.04.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Europabrücke in Kehl einen 22-Jährigen der zu Fuß nach Deutschland einreisen wollte. Der französische Staatsangehörige wies sich gegenüber den Beamten mit einer französischen ID-Karte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 10-tägigen Haftstrafe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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