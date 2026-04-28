BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ringsheim (ots) - Am 26. April 2026 alarmierte eine 24-jährige deutsche Staatsangehörige die Bundespolizei. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof Ringsheim und gab an, dass ihr bei der Fahrkartenkontrolle im Zug von einem Zugbegleiter die Handtasche entwendet wurde. Sie zeigte den Beamten ein Bild der Handtasche. Dabei soll es sich um ein sehr hochwertiges Modell gehandelt haben. Die Beamten stellten ...

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