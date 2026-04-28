Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis
Kehl (ots)
Am Montagabend (27.04.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Europabrücke in Kehl einen 22-Jährigen der zu Fuß nach Deutschland einreisen wollte. Der französische Staatsangehörige wies sich gegenüber den Beamten mit einer französischen ID-Karte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 10-tägigen Haftstrafe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.
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