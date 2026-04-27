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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 24-Jährige täuscht Straftat vor

Ringsheim (ots)

Am 26. April 2026 alarmierte eine 24-jährige deutsche Staatsangehörige die Bundespolizei. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof Ringsheim und gab an, dass ihr bei der Fahrkartenkontrolle im Zug von einem Zugbegleiter die Handtasche entwendet wurde. Sie zeigte den Beamten ein Bild der Handtasche. Dabei soll es sich um ein sehr hochwertiges Modell gehandelt haben. Die Beamten stellten Unstimmigkeiten bei der Täterbeschreibung fest. Zudem führte die 24-Jährige einen Koffer mit sich. Als die Beamten sie nach dem Inhalt des Koffers befragten, wurde sie nervös und machte widersprüchliche Angaben. Daraufhin wurde der Inhalt des Koffers überprüft. Darin wurde die zuvor mutmaßlich gestohlene Handtasche samt Inhalt aufgefunden. Nun erwartet sie eine Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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