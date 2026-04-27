Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Kehl/Altenheim (ots)

Am 26. und 27. April 2026 vollstreckte die Bundespolizei gleich drei Haftbefehle gegen französische Staatsangehörige.

Am 26. April wurde ein 21-Jähriger im Rahmen einer Kontrolle am Grenzübergang Altenheim überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro bezahlen konnte, entging er einer Haftstrafe.

Am 27. April kam es ebenfalls am Grenzübergang Altenheim zu einer weiteren Festnahme. Ein 37-Jähriger wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er hatte sich in der Vergangenheit wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar gemacht und wurde per Haftbefehl gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 50-tägige Haftstrafe verbüßen.

Ebenfalls am 27. April wurde ein 21-Jähriger an einer Kontrollstelle an der Europabrücke in Kehl festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so eine 27-tägige Haftstrafe abwenden.

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