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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter scheiterten in der Nacht zum Montag (18.05.2026) mutmaßlich bei dem Versuch, in eine Bäckerei in der Comburgstraße in Ludwigsburg einzubrechen. Ein Mitarbeiter stellte gegen 06.00 Uhr am Montagmorgen Beschädigungen an der Eingangstür fest. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Mutmaßlich am Montagmittag (18.05.2026), gegen 13.00 Uhr begab sich ein noch unbekannter Täter widerrechtlich in einen Pub am Ludwigsburger Marktplatz. Der Unbekannte, der eine helle Joggingshose und ein helle Basecap trug, stahl mehrere Hundert Euro Bargeld und machte sich bislang unerkannt davon.

In beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg sachdienliche Zeugenhinweise entgegen, Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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