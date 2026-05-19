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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.05.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Apotheke in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn ein. Zunächst hebelten sie die Eingangstür auf und machten sich im Inneren an einem Tresor zu schaffen. Diesen öffneten sie gewaltsam und dürften Bargeld und möglicherweise auch Betäubungsmittel daraus gestohlen haben. Aus einer weiteren Geldkassette entwendeten sie weiteres Bargeld. Der Wert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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