Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit sehr schweren Verletzungen wurde ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer am Montag (18.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 09.20 Uhr in Bietigheim-Bissingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Der 17-Jährige fuhr eine Verbindungsstraße zwischen der Landesstraße 1107 und Metterzimmern entlang, als ihm auf Höhe des Grillplatzes "Eselshütte" eine 55 Jahre alte VW-Lenkerin entgegenkam. Mutmaßlich, da sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, geriet die 55-Jährige in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Trotz eines Bremsmanövers der VW-Fahrerin konnte eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen nicht mehr verhindert werden. Der 17-Jährige stürzte daraufhin von dem Kleinkraftrad und schlitterte einige Meter über den Asphalt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 16.000 Euro belaufen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein unfallanalytisches Gutachten an.

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