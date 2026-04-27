Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Projekt "AnsprechBar" in Wathlingen: Jugendliche bringen eigene Ideen ein

Wathlingen (ots)

Seit rund drei Wochen läuft bei der Polizeistation Wathlingen das Projekt "AnsprechBar". Bei den bisherigen Terminen an der Bahntrasse sowie an der Oberschule in Wathlingen haben viele Kinder und vor allem Jugendliche das Gesprächsangebot genutzt.

In den Gesprächen mit Kriminaloberkommissar Thorsten Klein wurde schnell deutlich, welches Thema viele der Jugendlichen beschäftigt: Es fehlt ein geeigneter Ort, an dem sie sich treffen können.

Aus diesem Grund steht der nächste Termin der "AnsprechBar" am 30.04.2026 unter dem Motto "Lösungsfinder statt Problemsucher".

Gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Wathlingen, Torsten Harms, sowie den Jugendlichen selbst sollen mögliche Standorte für einen Treffpunkt erarbeitet werden. Erste Ideen zur Gestaltung eines solchen Ortes sind bereits vorhanden. Der Termin findet an 30.04.2026 als mobiles Treffen statt. Start ist um 16:00 Uhr am Wertstoffhof in Wathlingen, Hasklintweg. Von dort aus geht es gemeinsam mit dem Fahrrad oder E-Scooter zu verschiedenen möglichen Standorten im Gemeindegebiet.

Jugendliche aus Wathlingen, die Interesse haben, sich aktiv an der "Lösungsfindung" zu beteiligen, sind herzlich eingeladen, an dem Termin teilzunehmen. "Je mehr Jugendliche dabei sind, desto mehr Ideen können wir bei dem Termin sammeln. Denn hier geht es ja in erster Linie um die Bedürfnisse der jungen Menschen.", so Thorsten Klein.

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