Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 24.04.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.04.2026, 12:00 Uhr

Celle Stadt und Landkreis (ots)

Polizeikontrolle in der Celler Altstadt: 21-jähriger Autofahrer unter Kokaineinfluss gestoppt Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt kontrollierten Beamte der örtlichen Polizei in der Freitgnacht einen 21-jährigen Autofahrer in der Altstadt. Der junge Mann war mit seinem VW Golf unterwegs, als er gegen 02:00 Uhr für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten wurde. Während der Überprüfung ergaben sich deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein entsprechender Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Kokain. Zur Beweissicherung ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die in der Polizeidienststelle von einem benachrichtigten Arzt entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Pkw sicher abgestellt. Den 21-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren sowie fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.

Amtsanmaßung durch Nutzung eines Blaulichtes und eines Anhaltesignalgebers Am Samstagabend wurde der Polizei im Celler Stadtgebiet ein Vorfall gemeldet, bei dem ein Fahrzeugführer angab, von einem Pkw mit Blaulicht und Anhaltesignalgeber verfolgt und zum Anhalten aufgefordert worden zu sein. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten sowohl der geschädigte Fahrzeugführer als auch das beschriebene Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten in dem Fahrzeug ein Blaulicht sowie einen Anhaltesignalgeber sicher. In Teilen gab der Beschuldigte die Tat zu. Hinweise auf eine Berechtigung zum Führen entsprechender Einsatzmittel lagen nicht vor. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

Nach einem räuberischen Diebstahl greift der Täter eingesetzte Polizeibeamte an In einem Veranstaltungsraum nahe der Celler Innenstadt lässt sich Samstagnacht ein alkoholisierter, 39-jähriger Mann unter einem Vorwand den Personalausweis einer 58-jährigen Frau aushändigen und steckt sich diesen in die Hosentasche. Als der Mann anschließend versucht, die Lokalität zu verlassen, hält ihn die Frau an seinem Rucksack zurück. Der Mann kann sich durch einen Schlag mit dem Ellenbogen in das Gesicht der Frau befreien und wird, bis zum Eintreffen der Polizei, durch weitere Gäste vor Ort festgehalten. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme zeigt sich der Mann durchweg aggressiv und versucht, einem 26-jährigen Polizeibeamten in das Gesicht zu schlagen. Der Polizeibeamte kann dem Schlag ausweichen. Mit vereinten Kräften und unter Anwendung unmittelbaren Zwanges kann der Mann durch die eingesetzten Polizeikräfte zu Boden gebracht werden. Hier wehrt er sich gegen die Fixierung der Polizei und es gelingt ihm, einem 32-jährigen Polizeibeamten in den Bauch zu kneifen. Im Anschluss wird der 39-Jährige dem Gewahrsam der Polizei Celle zugeführt. Zur Bestimmung seiner Blutalkoholkonzentration wird dem Mann hier - erneut unter Anwendung unmittelbaren Zwanges - durch einen Arzt Blut abgenommen. Der Mann muss sich nun in zwei eingeleiteten Strafverfahren für seine Taten verantworten.

Verunfallter Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in Baven In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 43-jähriger Radfahrer um ca. 01:22 Uhr den Radweg parallel zur K13 zwischen Bonstorf und Baven. Im Bereich des Kreisverkehrs in Baven kommt der Radfahrer von dem Radweg ab, prallt gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen und stürzt. Der Radfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und musste aufgrund einer Kopfverletzung ins Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Verunfallte allerdings ab. Im Krankenhaus ist auf Anordnung der Polizei eine Blutentnahme durchgeführt worden. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkoholeinflusses.

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