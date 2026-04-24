POL-CE: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt
Adelheidsdorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Adelheiddorf ist gestern ein 16-Jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 21-Jährige gegen 19:10 Uhr mit ihrem Skoda rückwärts aus einer Parklücke auf die Hauptstraße ausparken. Hierbei übersah sie einen 16-Jährigen, der mit seinem Motorrad die Hauptstraße aus Großmoor kommend in Richtung Hannoversche Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.
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