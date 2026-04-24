Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt

Eschede (ots)

Einer Rettungswagenbesatzung ist gestern Abend gegen 23:40 Uhr auf der B 191 zwischen Garßen und Eschede ein VW aufgefallen, der in deutlichen Schlangenlinien und mit geringer Geschwindigkeit vor ihr herfuhr. In Höhe der Abfahrt Habighorst hat der Fahrer des Rettungswagens das Blaulicht eingeschaltet, woraufhin der Fahrer des VW an den rechten Fahrbahnrand fuhr und anhielt. Der VW-Fahrer, ein 40 Jahre alter Mann, torkelte beim Aussteigen. Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizei führte bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Außerdem untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ein.

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