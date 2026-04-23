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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Wathlingen (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang Unbekannter vermutlich gegen 01:30 Uhr mit seinem PKW die Eicklinger Straße aus dem Ortskern kommend in Richtung Eicklingen. In Höhe der Hausnummer 2 kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in den Vorgarten. Hier beschädigte es einige Pflanzen und einen Zaunpfosten. Anschließend entfernte sich der Fahrer wieder, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 400 Euro. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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