Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Gockenholz (ots)

Am Montag, den 20.04.2026 ist es auf der K 76 gegen 13:18 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem VW die K 76 aus Gockenholz kommend in Richtung Alvern. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein LKW, der plötzlich von einem anderen Fahrzeug überholt wurde. Der VW-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW mit Celler Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu dem beteiligten Fahrzeug bzw. dessen Fahrzeugführer machen können, sich bei der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 zu melden.

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