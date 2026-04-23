Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bröckel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bröckel ist es gestern ein Mann leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-Jähriger mit seinem BMW gegen 06:40 Uhr die L 387 und wollte von dieser nach links auf die B 214 abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen von rechts kommenden 61-jährigen Renault-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Renault-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

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