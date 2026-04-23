Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wietze (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wietze ist gestern ein Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 90-Jähriger befuhr gegen 11 Uhr die Steinförder Straße und wollte mit seinem Ford in Höhe der Hausnummer 3 auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Radfahrer, der in der gleichen Richtung auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt worden ist. Es ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro entstanden.

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