POL-CE: Brand mehrerer Gartenlauben.

Celle (ots) - Gestern Nachmittag ist es im Bereich der Fritz-Grashoff-Gasse in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei wurde eine Zwölfjährige verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war diese gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit zwei Freundinnen im Bereich des Schlossplatzes in Celle unterwegs. Hier geriet sie mit zwei anderen Mädchen in Streit. In der Nähe der öffentlichen Toilette in der Fritz-Grashoff-Gasse schlug eine der beiden unbekannten Mädchen die ...

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