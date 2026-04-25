POL-CE: Brand mehrerer Gartenlauben.
Celle, Ortsteil Heese (ots)
Aus bisher ungeklärter Ursache gerät eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Brand. Durch die starken Winde und dem damit verbundenen Funkenflug geraten drei weitere Gartenlauben in Brand. Zwei Gartenlauben brennen völlig nieder, 2 teilweise. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist der Bahnverkehr kurzzeitig beeinträchtigt worden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerkräfte werden mehrere Tiere vor den Flammen gerettet. Personen kommen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.
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