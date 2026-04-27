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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Hochsitzes

Eicklingen / Wienhausen (ots)

Am Wochenende ist es in der Feldmark zwischen Eicklingen und Wienhausen zum Brand eines Hochsitzes gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand möglicherweise bereits am Samstagabend, 25.04.2026 zunächst in der Eiche und griff dann im Laufe des Sonntages auf den angebauten Hochsitz über. Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Sonntag, 26.04.2026 gegen 14:30 Uhr eine Rauchsäule gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurden sowohl die Eiche als auch der Hochsitz komplett zerstört, der Schaden liegt bei zirka 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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