POL-PDLU: Römerberg - Verkehrskontrolle mit alkoholisiertem Fahrer
Römerberg (ots)
Am Mittwochabend, gegen halb acht, kontrollierte eine Polizeistreife einen Transporter in der Berghäuser Straße. Bei dem 34-jährigen Fahrer bemerkten die Polizisten Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Der Mann wurde schließlich zur Dienststelle verbracht und mit ihm ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Gegen den man wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
