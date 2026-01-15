POL-PDLU: Römerberg - Verkehrskontrolle mit alkoholisiertem Fahrer

Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Nacht vom 13.01.2026 auf 14.01.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Roxheimer Friedhof hochwertigen Grabschmuck. Darüber hinaus wurden mehrere Grabstätten beschädigt. Wie viele Gräber insgesamt betroffen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen ...

