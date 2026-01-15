PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Verkehrskontrolle mit alkoholisiertem Fahrer

Römerberg (ots)

Am Mittwochabend, gegen halb acht, kontrollierte eine Polizeistreife einen Transporter in der Berghäuser Straße. Bei dem 34-jährigen Fahrer bemerkten die Polizisten Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Der Mann wurde schließlich zur Dienststelle verbracht und mit ihm ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Gegen den man wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 10:06

    POL-PDLU: Diebstahlsserie aus Kraftfahrzeugen

    Beindersheim (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 13.01.2026 und 15.01.2026 wurden aus mehreren unverschlossenen Fahrzeugen im Bereich der Frankenthaler Straße Wertgegenstände entwendet. In der Nacht vom 14.01.2026 auf 15.01.2026 konnte ein 14-Jähriger aus Frankenthal unmittelbar nach der Tatausführung im Bereich der Heinrich-Lanz-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:05

    POL-PDLU: Diebstahl und Vandalismus auf Friedhof

    Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Nacht vom 13.01.2026 auf 14.01.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Roxheimer Friedhof hochwertigen Grabschmuck. Darüber hinaus wurden mehrere Grabstätten beschädigt. Wie viele Gräber insgesamt betroffen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:05

    POL-PDLU: Dudenhofen - Verfolgungsfahrt eines Rollers - Zeugen / Geschädigte gesucht

    Dudenhofen (ots) - Am Dienstag, gegen 16:40 Uhr fuhr eine Polizeistreife auf der L537 von Harthausen in Richtung Dudenhofen. Kurz vor dem Ortseingang Dudenhofen kamen der Streife zwei Roller entgegen. Der Fahrer eines grauen Rollers machte einen sogenannten "Wheelie", d.h. er fuhr lediglich auf seinem Hinterrad, das Vorderrad befand sich dabei in der Luft. Folglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren