POL-CE: Trunkenheitsfahrt

Eicklingen / Wienhausen (ots) - Am Wochenende ist es in der Feldmark zwischen Eicklingen und Wienhausen zum Brand eines Hochsitzes gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand möglicherweise bereits am Samstagabend, 25.04.2026 zunächst in der Eiche und griff dann im Laufe des Sonntages auf den angebauten Hochsitz über. Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Sonntag, 26.04.2026 gegen 14:30 Uhr eine Rauchsäule gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr ...

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