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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt

Celle (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr einen PKW-Fahrer in der Wilhelm-Hasselmann-Straße in Celle. Dabei stellten sie fest, dass der 55-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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