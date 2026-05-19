Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (18.05.2026) zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr auf der obersten Etage eines Parkhauses in der Körnerstraße in Ludwigsburg einen Mercedes.

Der Unbekannte touchierte den Citan vermutlich beim Rangiervorgang und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell