POL-LB: Leonberg-Höfingen: Unfallflucht in der Liebigstraße

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (18.05.2026) trieb ein noch unbekannter Dieb zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr in einem Seniorenzentrum sein Unwesen. Der Mann klingelte an mindestens drei Wohnungen zweier Frauen und eines Mannes. Gegenüber diesen gab er sich als Stromableser aus und konnte sich so Zutritt in die Wohnungen verschaffen. Während der in der Wohnung des ...

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