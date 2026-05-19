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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Unfallflucht in der Liebigstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Montag (18.05.2026) zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Liebigstraße in Höfingen. Vermutlich beim Rückwärtsausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen danebenstehenden Toyota Yaris. Ohne sich um die hinterlassenen Kratzer und Dellen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mai: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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