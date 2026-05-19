POL-LB: Leonberg-Höfingen: Unfallflucht in der Liebigstraße
Ludwigsburg (ots)
Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Montag (18.05.2026) zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Liebigstraße in Höfingen. Vermutlich beim Rückwärtsausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen danebenstehenden Toyota Yaris. Ohne sich um die hinterlassenen Kratzer und Dellen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mai: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.
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