Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Motorrad-Kontrollaktion im Mai - jede dritte Kontrolle deckt Verstoß auf

Ludwigsburg (ots)

Seit vergangenem Jahr (2025) setzt das Polizeipräsidium Ludwigsburg im Monat Mai einen Schwerpunkt auf Motorräder. Die vier Wochenenden im Mai werden genutzt, um im Zuge des Saisonstarts den direkten Kontakt zu den Bikerinnen und Bikern zu pflegen.

Die Statistik zeigt, dass Unfälle unter Beteiligung von Motorrädern in den letzten zehn Jahren von rund 290 auf das Höchstniveau von 366 Unfällen im Jahr 2025 angestiegen sind. Mit sieben getöteten Motorradfahrern rangiert das Jahr 2025 traurigerweise an der Spitze im fünf-Jahres-Vergleich. Auffallend dabei ist, dass bei drei dieser sieben tragischen Unfälle (42,9%) keine anderen Verkehrsteilnehmenden beteiligt waren, sondern die Biker alleinbeteiligt verunglückten.

Im Jahr 2026 registrierte das Polizeipräsidium Ludwigsburg bereits 88 Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrenden. Insgesamt 30 dieser Unfälle (34,1%) ereigneten sich ohne Fremdbeteiligung. Vielmehr lag die Hauptunfallursache in nicht angepasster Geschwindigkeit.

Wenngleich die Polizei nicht müde wird, die im Straßenverkehr geforderte gegenseitige Rücksichtnahme in den Fokus zu rücken, so sollte die eigene Sicherheit insbesondere auch für Motorradfahrende immer im Mittelpunkt stehen. Dieser Appell bezieht sich zum einen auf die eigene körperliche und mentale Leistungsfähigkeit sowie auf eine angemessene Schutzkleidung samt Helm. Aber genauso wichtig ist eine an die vorherrschenden Verkehrsregeln, die Straßenverhältnisse und Witterungsbedingungen angepasste Fahrweise.

Während der drei bereits durchgeführten Kontrollen am 3., 10. und 15. Mai 2026 in den Regionen Häfnerhaslach - Horrheim - Hohenhaslach und Glemseck - Weil der Stadt kontrollierten die Einsatzkräfte rund 500 Motorradfahrerinnen und -fahrer. Das Landratsamt Ludwigsburg und der Vollzugsdienst der Stadt Leonberg unterstützten währenddessen bei den Geschwindigkeitsmessungen.

Jede dritte Kontrolle führte letztlich zu einer Anzeige. Die Bandbreite ist dabei groß: Sie reicht beispielsweise von nicht vorschriftsmäßigen Rückspiegeln und mangelhaften lichttechnischen Einrichtungen bis zu einer mangelhaften Bremsanlage, Fahrens ohne Helm, Geschwindigkeitsverstößen, die in fünf Fällen zu einem Regelfahrverbot führten, und dem Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen. Dieser Verstoß wurde als illegales Kraftfahrzeugrennen eingestuft.

Diese Zahlen und auch die positiven Reaktionen von Motorradfahrenden selbst, aber auch von Passanten und Passantinnen auf die Maßnahmen zeigen, dass solche Kontrollmaßnahmen richtig und wichtig sind. Durch solche Kontrollmaßmaßnahmen erreicht die Polizei die Fahrzeuglenkerinnen und -lenker und kann verdeutlichen, dass sicherheitsbewusstes Fahren das Miteinander auf den Straßen für alle verbessert.

Hinweis für die Damen und Herren der Presse:

Am kommenden Freitag, 22.05.2026, findet im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in der Grenzregion zwischen den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg die vierte Schwerpunktkontrolle statt. Es besteht die Möglichkeit, eine der Kontrollmaßnahmen etwa von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu begleiten. Falls Sie Interesse daran haben, sich ein Bild von der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu machen, dann melden Sie sich bis Donnerstag, 21. Mai 2026, 12.00 Uhr per E-Mail an ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an. Die genaue Örtlichkeit wird Ihnen anschließend mitgeteilt.

Für Rückfragen im Vorfeld stehen wir gerne zur Verfügung.

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