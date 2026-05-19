Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl auf Baustelle in der Hanns-Klemm-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (17./18.05.2026) trieben noch unbekannte Personen auf einer Baustelle in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen ihr Unwesen. Die Unbekannten drangen in einen Schaufelbagger ein, der auf dem frei zugänglichen Baustellengelände abgestellt war. Der Versuch, den Bagger in Betrieb zu nehmen, scheiterte mutmaßlich an einer manuellen Wegfahrsperre. Ein Steuerungshebel wurde dabei beschädigt. In der Folge brachen die Unbekannten den verschlossenen Tankdeckel des Baggers auf und entwendeten etwa 50 Liter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten den etwa 17 Tonnen schweren Bagger im Wert von rund 150.000 Euro entwenden wollten, weshalb sie mit einem entsprechend geeigneten Transportfahrzeug vor Ort gewesen sein müssen. Wer zwischen Sonntag, 23:30 Uhr und Montag, 08:20 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle in der Hanns-Klemm-Straße gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07031 15-2500 oder boeblingen.prev@polizei.bwl.de).

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