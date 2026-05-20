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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 35-Jähriger mit Fahrrad gestürzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unklar sind die Umstände, unter welchen ein 35 Jahre alter Radfahrer am Dienstag (19.05.2026) in Weil der Stadt - Hausen stürzte. Eine Zeugin fand den schwer verletzten Mann gegen 20.30 Uhr in der Lehninger Straße auf Höhe der Einmündung zur Tuchrainstraße in Hausen und verständigte den Rettungsdienst. Dieser brachte den 35-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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