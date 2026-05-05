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Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Kollision mit Pkw verletzt - Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 04. Mai kam es gegen 8.00 Uhr am Löffelmannweg in Paderborn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind, welches mit dem Rad unterwegs war. Der Fahrzeugführende entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Autofahrer oder die Autofahrerin, sich zu melden.

Ein zehnjähriger Junge war gegen 8.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg des Löffelmannwegs aus Richtung Dr.-Rörig-Damm in Richtung Fürstenweg unterwegs. An einer Grundstückseinfahrt am Löffelmannweg, die zu mehreren Häusern führt, fuhr ein unbekannter Pkw nach links auf die Straße Richtung Dr.-Röhrig-Damm. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, das Auto setzte allerdings seine Fahrt fort. Das Kind verletzte sich leicht.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Zudem wird der Fahrzeugführende gebeten, sich unter derselben Rufnummer mit der Paderborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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