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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl von Baustelle gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Donnerstag, 30. April, 15.15 Uhr und Montag, 04. Mai, 08.00 Uhr stahlen Unbekannte Maschinen und Material von einer Baustelle an der Ahornallee und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem Mitarbeiter fiel der Diebstahl an der Baustelle in der Nähe einer dortigen Kindertagesstätte am Montagmorgen auf und er informierte die Polizei. Der oder die Täter waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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