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Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung ursächlich für Dachstuhlbrand einer Waldhütte

Bad Wünnenberg (ots)

(ivdh) In der Nacht auf Freitag, 01. Mai gegen 02.00 Uhr entfachte während einer Feier in einer Waldhütte an der Aabachtalsperre in Bad Wünnenberg ein Feuer. Niemand wurde verletzt.

Die Gäste heizten die Hütte mit dem eingebauten Kamin und legten vermutlich zu viel Brennmaterial nach. Im Bereich des Kaminrohrs geriet die Wand und das Dach der Hütte in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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