Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Mehrere Einsätze beschäftigen die Feuerwehr Schwelm

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Schwelm (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Schwelm um 14:51 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 483 kurz hinter dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Wuppertal alarmiert.

Vor Ort waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Zwei verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, streute auslaufende Betriebsmittel ab, klemmte die Batterien der beteiligten Fahrzeuge ab und sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Neben den hauptamtliche Kräften war auch der Löschzug Stadt alarmiert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit sechs Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz.

Von dort aus wurden um 14:51 Uhr Teile der eingesetzten Kräfte zu einem Folgeeinsatz auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord alarmiert.

Hier kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der linken Fahrspur. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, unterstützte den Rettungsdienst und klemmte die Batterie eines Fahrzeugs ab. Auch hier wurden zwei Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren hier mit sechs Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachabteilung sowie der Löschzug Stadt.

Der Einsatz konnte gegen 16:00 Uhr beendet werden.

Noch während die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle waren, wurde der Feuerwehr Schwelm um 15:06 Uhr ein weiterer Notfall gemeldet. In der Castorffstraße war eine Person in einer Wohnung aus einem Rollstuhl gefallen.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnung gewaltfrei und half der gestürzten Person wieder in den Rollstuhl. Da die Person unverletzt blieb waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Hier wurden die Kräfte vom Löschzug Stadt eingesetzt. Es waren sechs Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen vor Ort. Dieser Einsatz konnte um 15:35 Uhr beendet werden.

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