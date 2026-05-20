POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Steinbeisstraße
Ludwigsburg (ots)
Am Dienstag (19.05.2026) zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Steinbeisstraße in Renningen geparkten Opel Astra. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leronberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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