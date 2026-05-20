POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Steinbeisstraße

Ludwigsburg (ots) - Bereits am 20.04.2026 hatte eine 84-Jährige aus Bietigheim-Bissingen einen Anruf falsche Polizeibeamter erhalten. Die Betrüger machten der Frau glaubhaft, dass ihr Vermögen in Gefahr sei. In den folgenden Tagen verlangten die dreisten Täter von der Frau, sich stets an- und abzumelden bei Verlassen des Hauses. Am 08.05.2026 verlangten sie ...

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