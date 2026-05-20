Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart-Degerloch: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (19.05.2026) gegen 13.15 Uhr auf der Bundesautobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch ereignete.

Ein noch unbekannter Lenker eines roten SUV mit mutmaßlich ukrainischer Zulassung fuhr auf dem Einfädelungsstreifen der BAB 8 kurz nach dem Echterdinger Ei, als er plötzlich stoppte und rückwärtsfuhr. Eine 18 Jahre alte Opel-Lenkerin, die hinter dem SUV fuhr, musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte sie jedoch mit einem 42 Jahre alten Sattelzuglenker, der auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 8 in Richtung Karlsruhe unterwegs war.

Während an dem Opel und dem Sattelzug ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt auf der Parallelfahrbahn in Richtung Stuttgart-Möhringen fort.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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