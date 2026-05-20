POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht
Ludwigsburg (ots)
Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag (19.05.2026) zwischen 16:15 Uhr und 19:15 Uhr in der Berliner Straße in Remseck am Neckar- Aldingen einen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, verließ der Unbekannte die Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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