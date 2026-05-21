Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 37-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er während der Fahrt einnickte, kam ein 37 Jahre alter VW-Transporter-Lenker am Mittwoch (20.05.2026) gegen 06.00 Uhr von der Fahrbahn ab, als er die Ludwigsburger Straße in Steinheim an der Murr entlangfuhr. Kurz vor einem Kreisverkehr geriet der 37-Jährige nach rechts auf einen Gehweg, überfuhr mehrere Poller und prallte schließlich gegen einen Baum.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb der Fahrer unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 16.000 Euro belaufen.

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