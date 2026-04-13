Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Einbruch scheitert

Sachschaden verursachten Unbekannte in den letzten Tagen an einer Hütte in Lonsee.

Ulm (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 4. April, und Samstag, dem 11.04.2026, versuchten Unbekannte, sich Zugang zu einer Waldhütte im Waldgebiet Schinderhau zu verschaffen. Dabei machten sie sich an mehreren Fenstern zu schaffen. Auch an der Eingangstür versuchten sie ihr Glück. Ihre Bemühungen scheiterten und sie blieben draußen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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