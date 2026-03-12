Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlichen Verstöße

Hasborn (ots)

Am 11.03.2026 gegen 17:10 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 20-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, weil dieser im Bereich von Hasborn bei regennasser Straße und vorgeschriebenen 80km/h Höchstgeschwindigkeit durchgehend mit einer Geschwindigkeit von mehr 130km/h fuhr und zudem vorausfahrende Fahrzeuge teilweise über Sperrflächen hinweg überholte.

Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell