POL-PDWIL: Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlichen Verstöße
Hasborn (ots)
Am 11.03.2026 gegen 17:10 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 20-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, weil dieser im Bereich von Hasborn bei regennasser Straße und vorgeschriebenen 80km/h Höchstgeschwindigkeit durchgehend mit einer Geschwindigkeit von mehr 130km/h fuhr und zudem vorausfahrende Fahrzeuge teilweise über Sperrflächen hinweg überholte.
Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.
