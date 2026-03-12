PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle führt zur Festnahme

Wittlich (ots)

Am 11.03.2026 gegen 17:50 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen, mit mehreren Personen besetzten Personenkraftwagen im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Im Rahmen der Personenüberprüfungen musste festgestellt, dass gegen einen 47-jährigen Fahrzeuginsassen aus dem Bereich der Stadt Pirmasens ein Haftbefehl bestand.

Da der Mann die verhängte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

