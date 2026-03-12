Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle führt zur Festnahme

Wittlich (ots)

Am 11.03.2026 gegen 17:50 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen, mit mehreren Personen besetzten Personenkraftwagen im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Im Rahmen der Personenüberprüfungen musste festgestellt, dass gegen einen 47-jährigen Fahrzeuginsassen aus dem Bereich der Stadt Pirmasens ein Haftbefehl bestand.

Da der Mann die verhängte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

