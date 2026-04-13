Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Streit endet in Auseinandersetzung

Am Sonntag wurden zwei Männer von Unbekannten in Biberach geschlagen.

Ulm (ots)

Kurz nach 1 Uhr kam es am Rande einer Veranstaltung in der Schadenhofstraße zu der Auseinandersetzung. Zunächst soll es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Der Streit eskalierte und aus der etwa 20-köpfigen unbekannten Gruppierung wurden der 19-Jährige und 21-Jährige offenbar geschlagen und mit einem Pfefferspray angegangen. Danach flüchteten die Unbekannten. Der Polizei fahndete nach den Tätern. Diese blieben bislang unerkannt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Verletzten. Die Unbekannten sollen allesamt zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen allesamt schwarze oder weiße T-Shirts. Laut Zeugen soll es sich hier um Personen mit Migrationshintergrund gehandelt haben. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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