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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unbekannter beschädigte Schaufenster

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen schlug ein noch unbekannter Mann am Mittwoch (20.05.2026), gegen 15.20 Uhr auf die Scheibe eines Geschäfts in der Hohenstaufenstraße in Möglingen ein. Dazu nutzte der ältere Mann mit kräftiger Statur und Stoppelfrisur einen Metallgegenstand.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen.

Der Polizeiposten Asperg nimmt unter der Tel. 07141 150017-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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