PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte, hoher Sachschaden - Unfall zwischen Lindenbeck und Granzin

Granzin (ots)

Bei einem Unfall zwischen Lindenbeck und Granzin (bei Lübz) sind am Dienstagmittag zwei Personen verletzt worden.

Wie aus dem aktuellem Erkenntnisstand hervorgeht sei der Transporter gegen 12.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 37-jährige Fahrer des Mercedes-Benz sowie sein 48-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Am Mercedes Transporter eines Mobilitätsdienstleisters entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 41.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn der Gemeindestraße musste im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen teilweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:46

    POL-HRO: Schweriner Sporthalle durch Feuer beschädigt

    Schwerin (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch sind das Vordach sowie Teile der Fassade einer Sporthalle in der Schweriner Weststadt durch ein Feuer beschädigt worden. Die Polizei wurde gegen 04:00 Uhr alarmiert und begab sich umgehend zur Von-Flotow-Straße. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 01:55

    POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock - Lichtenhagen

    Rostock (ots) - Am Abend des 13.01.2026 kam es um 19:17 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr Rostock und der Polizei im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Flensburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde durch diese starke Rauchentwicklung und Flammen, welche aus der Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren