PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung zu Vollsperrung der B105 bei Sandhagen nach schwerem Verkehrsunfall

B105/Sandhagen (Landkreis Rostock) (ots)

Aktuell befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der B105 auf Höhe Sandhagen aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei PKW im Zuge eines Überholmanövers frontal kollidiert und im Weiteren in den Graben geschleudert worden. Einer der beteiligten Fahrer wurde durch den Aufprall in dessen Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund der umfangreichen, andauernden Maßnahmen ist die B105 im Bereich des Unfallortes voll gesperrt. Der auflaufende Verkehr wird durch die eingesetzten Polizeikräfte abgeleitet.

Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:46

    POL-HRO: Schweriner Sporthalle durch Feuer beschädigt

    Schwerin (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch sind das Vordach sowie Teile der Fassade einer Sporthalle in der Schweriner Weststadt durch ein Feuer beschädigt worden. Die Polizei wurde gegen 04:00 Uhr alarmiert und begab sich umgehend zur Von-Flotow-Straße. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 01:55

    POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock - Lichtenhagen

    Rostock (ots) - Am Abend des 13.01.2026 kam es um 19:17 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr Rostock und der Polizei im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Flensburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde durch diese starke Rauchentwicklung und Flammen, welche aus der Wohnung ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:44

    POL-HRO: Aktuelle Warnmeldung: Lebensgefahr bei Betreten von Eisflächen

    Rostock (ots) - Aktuell melden sich in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Zeugen, die von Personen auf Eisflächen berichten. Im Landkreis Rostock und in der Landeshauptstadt Schwerin kam es zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Am Rostocker Schwanenteich mussten Drohnen eingesetzt werden. Vor Ort angetroffene Kinder bestätigten, dass sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren