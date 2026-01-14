Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung zu Vollsperrung der B105 bei Sandhagen nach schwerem Verkehrsunfall

B105/Sandhagen (Landkreis Rostock) (ots)

Aktuell befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der B105 auf Höhe Sandhagen aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei PKW im Zuge eines Überholmanövers frontal kollidiert und im Weiteren in den Graben geschleudert worden. Einer der beteiligten Fahrer wurde durch den Aufprall in dessen Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund der umfangreichen, andauernden Maßnahmen ist die B105 im Bereich des Unfallortes voll gesperrt. Der auflaufende Verkehr wird durch die eingesetzten Polizeikräfte abgeleitet.

Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell