Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen (BAB 81 AS Hildrizhausen - AS Gärtringen): Verkehrsunfall hat Vollsperrung zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026) kam es gegen 22:34 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Gärtringen zu einem Auffahrunfall, der eine mehrstündige Vollsperrung des Abschnitts in Fahrtrichtung Singen zur Folge hatte. Der 40-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters befuhr dabei den rechten Fahrstreifen. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem BMW 1er direkt hinter diesem. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der 41-Jährige dem Sprinter in der Folge ungebremst hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der 40-Jährige mit dem Sprinter quer über alle Fahrstreifen ins Schleudern, rammte linksseitig die Betonschutzwand am Mittelstreifen, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und blockierte alle drei Fahrstreifen. Der 41-Jährige kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen sowie den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf 60.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Abschnitt zwischen 22:34 Uhr und 02:00 Uhr für den Verkehr in Richtung Singen voll gesperrt werden. Dabei kam es zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. Zur Unterstützung waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit starken Kräften sowie die Autobahnmeisterei zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hatte zwei Streifen im Einsatz.

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