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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Diebe auf Baustelle unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (20.05.2026), 17.00 Uhr und Donnerstag (21.05.2026), 07.00 Uhr in Eberdingen ihr Unwesen. Die Unbekannten begaben sich widerrechtlich auf ein Baustellengelände in der Stuttgarter Straße und bauten die hochwertige GPS-Steuerung einer Schubraupe aus. Diese dürfte einen Wert von etwa 40.000 Euro haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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