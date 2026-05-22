Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unbekannter belästigt 18 Jahre alte Frau sexuell in Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Eine 18 Jahre alte Frau wurde am Donnerstag (21.05.2026) gegen 16.20 Uhr Opfer einer sexuellen Belästigung in einem Bus der Linie 732, der zwischen Böblingen und Dagersheim verkehrt. Am Bahnhof in Böblingen stieg der noch unbekannte Täter in den Bus, in dem die 18-Jährige bereits saß. Der Mann setzte sich neben die junge Frau und berührte mit seiner Hand ihren Oberschenkel. Die Hand schob der Täter dann weiter in Richtung des Schritts der Frau. Als die 18-Jährige den Täter direkt ansah und ihn aufforderte aufzustehen, ergriff der Unbekannte die Flucht und verließ den Bus an der Haltestelle "Haus der Vereine" in Dagersheim. Der Täter dürfte zwischen 50 und 55 Jahren alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hat dunkles Haar und trug eine Jeans und ein schwarzes Oberteil. In der Hand hielt er eine ebenfalls schwarze Jacke. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter geben können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

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