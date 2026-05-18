Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am späten Samstagabend (16.05.2026, gegen 23:55 Uhr), kam es in einer Kleingartenanlage am Kimmenauer Weg in Lennep zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Im Rahmen einer Geburtstagsfeier gerieten ein 16-Jähriger (deutsch-mazedonische Staatsangehörigkeit) und ein 17-Jähriger (deutsch-türkische Staatsangehörigkeit) in einen Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 17-Jährige dem Geschädigten mit einem Messer Verletzungen zugefügt haben soll. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperativ behandelt wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Bei der unverzüglich eingeleiteten Fahndung (bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde) trafen Einsatzkräfte den flüchtigen Jugendlichen versteckt in einem Gebüsch nahe der Balkantrasse an. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt, welcher über die Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

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