PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am späten Samstagabend (16.05.2026, gegen 23:55 Uhr), kam es in einer
Kleingartenanlage am Kimmenauer Weg in Lennep zu einer 
Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. 

Im Rahmen einer Geburtstagsfeier gerieten ein 16-Jähriger 
(deutsch-mazedonische Staatsangehörigkeit) und ein 17-Jähriger 
(deutsch-türkische Staatsangehörigkeit) in einen Streit. Nach 
bisherigen Erkenntnissen kam es im weiteren Verlauf zu einer 
körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 17-Jährige dem 
Geschädigten mit einem Messer Verletzungen zugefügt haben soll. Der 
Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er 
notoperativ behandelt wurde.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Bei der 
unverzüglich eingeleiteten Fahndung (bei der auch ein 
Polizeihubschrauber eingesetzt wurde) trafen Einsatzkräfte den 
flüchtigen Jugendlichen versteckt in einem Gebüsch nahe der 
Balkantrasse an. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat
aufgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige heute 
dem Haftrichter vorgeführt, welcher über die Anordnung zur 
Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt
Tel.: 0202/5748-136

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:17

    POL-W: W Flucht vor der Polizei - Sozia verletzt

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zum vergangenen Samstag (16.05.2026, 00:23 Uhr) versuchte ein Zweiradfahrer vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Beamte beabsichtigten den Fahrer (19) eines Peugeot Kleinkraftrades auf der Straße Einern zu kontrollieren. Nachdem sie Anhaltesignale gegeben hatten, beschleunigter der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte offensichtlich zu entkommen. Er setzte seine Fahrt über ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:07

    POL-W: W Fahrradfahrer fährt auf Bus auf

    Wuppertal (ots) - Am 15.05.2026, gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Viehofstraße zu einem Verkehrsunfall eines Fahrrades. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad die Viehofstraße in südlicher Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Arminiusstraße auf einen stehenden Bus auffuhr. Im Rahmen des Aufpralls und des Sturzgeschehens erlitt der Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Daher wurde er ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:14

    POL-W: W Zweiradfahrerin stürzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Vorgestern Morgen (13.05.2026, 06:50 Uhr) stürzte eine junge Frau mit ihrem Zweirad. Die 17-Jährige war auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld unterwegs. Vor ihr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Volvo in der gleichen Richtung, als unvermittelt ein bislang Unbekannter auf seine Fahrspur einscherte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Volvo-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren