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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Donnerstag (21.05.2026) zwischen 03.00 Uhr und 08.00 Uhr in eine Gaststätte in der Uhlandstraße in Ludwigsburg ein. Im Inneren hebelten die Unbekannten zwei Spielautomaten auf und entwendeten mutmaßlich das darin enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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